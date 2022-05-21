Оккупанты хотят сосредоточить под Харьковом танки – Генштаб ВСУ

Усиление танками группировки оккупационных войск на Харьковском направлении ожидается в ближайшее время.

Российские оккупационные войска планируют усилить свою группировку на Харьковском направлении танковыми подразделениями. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что усиление танками группировки оккупационных войск на Харьковском направлении произойдет уже в ближайшее время.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне. На Донецком направлении они пытаются наступать на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют форсировать реку Северский Донец. Также форсировать эту реку враг планирует на Славянском направлении.

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На Южнобужском и Таврическом направлениях российские оккупанты укрепляют ранее захваченные рубежи, ведут разведку и пополняют материальные запасы.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal разработал пять сценариев окончания войны в Украине.

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