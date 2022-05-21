Войска РФ потеряли в Украине 28 850 человек – Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на утро 21 мая 2022 года потеряли в Украине около 28 850 человек. Из них вчера, 20 мая, было потеряно 150 человек, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.
На данный момент бойцы ВСУ подбили или сожгли 1278 танков, 3116 бронемашин, 201 реактивную систему залпового огня, 596 артиллерийских систем, а также сбили 204 самолета и 169 вертолетов. Кроме того, украинские защитники сбили 462 БПЛА оперативно-тактического уровня и 104 крылатые ракеты.
Самые большие потери, по данным Генштаба ВСУ, 20 мая враг понес на Бахмутском направлении.
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Между тем, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне. Они хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В Луганской области враг пытается окружить ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска.
Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.
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