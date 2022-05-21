В Донецкой области оккупанты разрушили 53 гражданских объекта

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты в пятницу, 20 мая, обстреляли 14 населенных пунктов, разрушив большое количество гражданских объектов. Есть погибшие и раненые мирные жители, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, под прицел врага попали Бахмут, Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Сухая Балка, Нью-Йорк и другие населенные пункты. В результате обстрелов разрушены 53 гражданских объекта, в том числе жилые дома, школа, автовокзал, фермерские хозяйства.

Российские войска обстреливали мирное население из авиации, артиллерии и танков. Следователи полиции по всем фактам обстрелов открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, российские оккупанты начали большое наступление на Донбассе во второй половине апреля. По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua