Ермак объяснил, как можно заставить РФ остановить войну

Об этом руководитель Офиса президента Украины рассказал в аналитическом центре Atlantic Council.

Россию можно заставить прекратить войну при полном запрете и эмбарго на российские энергоносители. Такое заявление в аналитическом центре Atlantic Council сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что энергоносители для России являются главным источником питания ее имперских амбиций и геополитическим оружием.

Ермак отметил, что также нужна полная блокировка российских банков. Санкции должны предусматривать отключение от платежных систем, замораживание активов и их дальнейшую конфискацию. При этом нужны также санкции против государств и лиц, которые помогают России.

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Глава Офиса президента уверен, что для того, чтобы заставить Россию прекратить войну, нужно лишить ее финансовых, технологических и технических ресурсов. Он призвал Запад ввести против Кремля более строгие финансовые и энергетические санкции.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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