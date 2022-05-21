Зеленский объяснил, что будет победой для Украины в войне с РФ

Об этом Глава государства рассказал журналистам во время интервью.

Для Украины победой в войне с Россией будет выход на позиции, которые существовали до 24 февраля, то есть до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск. Такое заявление во время интервью сделал президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сначала нужно без лишних потерь в личном составе выйти на линию разграничения, существовавшую до 24 февраля, а потом уже решать проблему остального оккупированного Донбасса.

"И тогда мы перейдем ко второй части. Я бы хотел, чтобы ума у этой страны (России – ред.) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров", - сказал Глава государства.

Читайте также: Россия не будет гарантом безопасности - Зеленский

Ранее Зеленский отметил, что российские оккупационные войска уже потерпели в Украине такие поражения, которых Россия не видела десятки лет в разных войнах. При этом многие россияне из-за пропаганды еще не понимают, что оккупационные войска РФ терпят в Украине невиданные поражения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что он готов говорить с Путиным, но без посредников и ультиматумов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.