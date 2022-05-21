В приграничных районах Одесской области вводят новые ограничения

Об этом проинформировала пресс-служба ГПС Украины.

В Одесском, Белгород-Днестровском и Болградском пограничных районах Одесской области с 23 мая начнут действовать дополнительные временные ограничения для жителей. Об этом проинформировала пресс-служба ГПС Украины.

В частности, в этих районах гражданам будет запрещено въезжать в определенную полосу местности вдоль госграницы, можно будет проводить только сельскохозяйственные и строительные работы, нельзя будет отдыхать и рыбачит (кроме отдельных участков).

Кроме того, в этих районах нельзя будет автомобилям скапливаться и надолго останавливаться на обочине; нельзя будет использовать приборы ночного видения, тепловизоры, радиостанции; нельзя будет плавать на судах и лодках (кроме судов флота рыбной промышленности) и др.

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Нужно сказать, что данные ограничения не коснутся военнослужащих ВСУ и Сил территориальной обороны и т.д.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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