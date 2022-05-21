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В Харьковской области нашли могилы военных РФ, среди них - подполковник

Всего было найдено шесть тел в российской военной форме. Сообщается, что похоронили оккупантов местные жители.
В Харьковской области нашли могилы военных РФ, среди них - подполковник

В Золочевском районе Харьковской области обнаружили могилы военнослужащих РФ, в том числе подполковника. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы — для установления личности и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", - сообщил он.

По словам Болвинова, всего было найдено шесть тел в форме ВС РФ, один из них - подполковник Герасимов.

 

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