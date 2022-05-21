Кулеба: Киев будет решать, когда закончится война

Украина не поддерживает идею об окончании войны взамен на территориальные уступки, намекнул глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда и как закончится война. Об этом он сообщил в Twitter.

"Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения. Президент Зеленский все ясно сказал. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", - написал Кулеба..

Украина не поддерживает идею об окончании войны взамен на территориальные уступки, намекнул глава МИД Украины.

Ранее МИД Украины подтвердил информацию о том, что Италия предложила свое видение прекращения войны.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не готова на прекращение огня без тотального вывода российских войск со своей территории.