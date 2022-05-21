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Кулеба: Киев будет решать, когда закончится война

Украина не поддерживает идею об окончании войны взамен на территориальные уступки, намекнул глава МИД Украины.
Кулеба: Киев будет решать, когда закончится война

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Киев будет решать, когда и как закончится война. Об этом он сообщил в Twitter.

"Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения. Президент Зеленский все ясно сказал. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", - написал Кулеба..

Украина не поддерживает идею об окончании войны взамен на территориальные уступки, намекнул глава МИД Украины.

Ранее МИД Украины подтвердил информацию о том, что Италия предложила свое видение прекращения войны.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не готова на прекращение огня без тотального вывода российских войск со своей территории.

 

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