В Раде создали новую депутатскую группу
В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием Восстановление Украины. В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы Доверие, сообщил народный депутат Ярослав Железняк из фракции Голос.
Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу Доверие).
В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ)
- Бурмич Анатолий (ОПЗЖ)
- Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика)
- Гнатенко Валерий (ОПЗЖ)
- Дмитрук Артем (исключен из фракции Слуга народа)
- Ефимов Максим (мажоритарщик, группа Доверие)
- Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ)
- Кисилев Игорь (ОПЗЖ)
- Ковалев Александр (мажоритарщик, группа Доверие)
- Лукашев Александр (ОПЗЖ)
- Мороз Владимир (ОПЗЖ)
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ)
- Приходько Наталья (ОПЗЖ)
- Славицкая Антонина (ОПЗЖ)
- Столар Вадим (ОПЗЖ)
- Фельдаман Александр (ОПЗЖ)
- Юрченко Александр (исключен из фракции Слуга народа из-за коррупционного скандала)
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий в Украине.
20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на время военного положения: ОПЗЖ, Партии Шария, Наши, Оппозиционного блока, Левой оппозиции, Союза левых сил, Государства, Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Социалистов, Блока Владимира Сальдо.