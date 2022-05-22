В Раде создали новую депутатскую группу

В состав нового объединения вошли часть депутатов от партии ОПЗЖ и депутатской группы Доверие.

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием Восстановление Украины. В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы Доверие, сообщил народный депутат Ярослав Железняк из фракции Голос.

Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу Доверие).

В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:

Абрамович Игорь (ОПЗЖ) Бурмич Анатолий (ОПЗЖ) Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика) Гнатенко Валерий (ОПЗЖ) Дмитрук Артем (исключен из фракции Слуга народа) Ефимов Максим (мажоритарщик, группа Доверие) Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ) Кисилев Игорь (ОПЗЖ) Ковалев Александр (мажоритарщик, группа Доверие) Лукашев Александр (ОПЗЖ) Мороз Владимир (ОПЗЖ) Плачкова Татьяна (ОПЗЖ) Приходько Наталья (ОПЗЖ) Славицкая Антонина (ОПЗЖ) Столар Вадим (ОПЗЖ) Фельдаман Александр (ОПЗЖ) Юрченко Александр (исключен из фракции Слуга народа из-за коррупционного скандала)

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийких партий в Украине.

20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на время военного положения: ОПЗЖ, Партии Шария, Наши, Оппозиционного блока, Левой оппозиции, Союза левых сил, Государства, Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Социалистов, Блока Владимира Сальдо.