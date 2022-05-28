В ВСУ рассказали о потерях врага на юге

Украинские военные провели несколько контратак в Херсонской области. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает в Facebook Оперативное командование Юг.

Также было уничтожено вражескую реактивную систему залпового огня Град, самоходную артиллерийскую установку, один самолет и шесть вертолетов.

Также в небе над Николаевщиной и Херсонщиной ликвидировали 2 ракеты типа "воздух - воздух".

"Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты", - рассказали в ОК Юг.

Сообщается, что на южном направлении противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения строительными материалами оккупанты возобновили работу цементных и бетонных заводов.

Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе, "как и предполагалось, очень тяжелая" и "оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля".