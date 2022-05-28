В Черном море уменьшилась корабельная группировка врага

В акватории Черного моря продолжают маневрирование большие десантные корабли РФ и носители крылатых ракет.

Часть кораблей российского флота из-за поднявшегося на море шторма направились в укрытия возле Крыма. Об этом в пятницу, 27 мая, говорится в сообщении на странице Оперативного командования Юг в Facebook.

В то же время, пять российских кораблей в Черном море "продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины".

"Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но два ракетных и три десантных корабля продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в командовании Юг заявили, что открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям РФ к территории Украины.

В Черном море возле Дуная образовался многодневный затор из-за украинского зерна. Возле Дуная застряло 100 суден, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Но Румыния не успевает их оформлять.

Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet