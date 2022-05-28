Российские оккупанты убили в Украине 242 ребенка

При обстреле Мариуполя получил ранение 15-летний подросток. Его принудительно вывезли на территорию ДНР вместе с 2-летним братом и 14-летней сестрой.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 242 ребенка, более 440 детей ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в субботу, 28 мая.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 51, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

Эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Офис генпрокурора сообщил о последних установленных случах гибели и ранения детей. Так, 26 мая в Мариуполе на территории общеобразовательного учреждения в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

Также стало известно, что 15 марта при обстреле оккупантами Мариуполя получил ранение 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию ДНР в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов ВС РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений, 180 из них полностью разрушены.

Напомним, за время полномасштабной войны россияне депортировали уже 230 тысяч украинских детей. Таким образом, Россия хочет уничтожить украинскую нацию, заявил советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник во время заседания Совбеза.

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