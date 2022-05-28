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Дефицита нет: В СНБО объяснили скачок цен на соль

Без соли украинцы точно не останутся, но завод в Соледаре действительно не работает
 |  Автор: Юрий Кобзар
Дефицита нет: В СНБО объяснили скачок цен на соль
Иллюстративное фото / facebook.com/ArtyomsaltUkraine

Украине не грозит дефицит столовой соли, даже несмотря на остановку завода "Артемсоль". Причиной резкого подорожания продукта является ажиотажный спрос и торговые спекуляции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Ведомство подтверждает, что главный поставщик соли на украинский рынок – завод "Артемсоль", расположенный в зоне боев на Донбассе – действительно остановил производство еще месяц назад. Однако ранее накопленный запасы соли в стране исключают ее дефицит.

"Из-за большого спроса и "возможности заработать" в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен", - отметили в СНБО.

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Также ведомство опровергает слухи о том, что всю солю скупили производители колбасных изделий и консервов. Отмечается, что эти предприятия используют в своем производстве совершенно другую соль – специальную, поставляемую из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на соль в Украине достигли рекордных показателей. В магазинах соль достигает практически 100 гривен.

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