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На Запорожье оккупанты начали раздавать паспорта РФ

Боевики отправили на оккупированные территории выездные бригады МВД.
На Запорожье оккупанты начали раздавать паспорта РФ
Россияне намерены присоединить оккупированные территории к состава РФ. / УНИАН

Российские оккупанты начали раздавать местным жителям в Запорожской области российские паспорта. Боевики для этой цели направили выездные бригады МВД РФ. Об этом сообщает прокремлевское СМИ "ТАСС". 

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Член так званного "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" от оккупантов Владимир Рогов заявил, что они "прорабатывают варианты организации процесса", чтобы раздавать украинцам на оккупированной территории Запорожском области паспорта страны-агрессора.

"Выездные бригады сотрудников МВД России могут организовать в Запорожской области для приема документов на получение паспорта РФ," - заявил коллаборант Рогов.

Ранее мы писали, что в Северодонецке боевики разрушили 60 домов. 29 мая город отмечает свой день рождения, однако из-за "русского мира" местные прячутся от вражеской артиллерии и авиации в подвалах. 

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