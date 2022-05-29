На Запорожье оккупанты начали раздавать паспорта РФ

Боевики отправили на оккупированные территории выездные бригады МВД.

Российские оккупанты начали раздавать местным жителям в Запорожской области российские паспорта. Боевики для этой цели направили выездные бригады МВД РФ. Об этом сообщает прокремлевское СМИ "ТАСС".

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Член так званного "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" от оккупантов Владимир Рогов заявил, что они "прорабатывают варианты организации процесса", чтобы раздавать украинцам на оккупированной территории Запорожском области паспорта страны-агрессора.

"Выездные бригады сотрудников МВД России могут организовать в Запорожской области для приема документов на получение паспорта РФ," - заявил коллаборант Рогов.

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