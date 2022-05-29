В Северодонецке россияне разрушили около 60 домов за сутки
Сегодня, 29 мая, северодончане празднуют День города. Однако россияне "поздравили" так, что в области новые разрушения и погибшие, а мирные жители находятся в подвалах. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Читайте также: После битвы за за Северодонецк ВСУ получат шанс на контрнаступление - ISWЗа сутки в Северодонецке разрушено около 60 домов. Однако глава ОВА отмечает, из-за интенсивности обстрелов сложно добраться до разрушений, поэтому количество раненых и масштабы разрухи могут быть еще больше.
Ситуация крайне обострена. 28 мая россияне попали в многоэтажный дом в Лисичанске. Погибла девочка, четверо местных жителей попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Враг разрушил кинотеатр "Дружба" авиаударом. Повредил 22 лисичанских дома.
В Северодонецке ситуация еще тяжелее. Россияне ведут штурм, бои продолжаются. 28 мая погибла женщина в собственном доме, в старом районе города.
Ранее мы писали, что россияне уничтожили 17 тысяч гектаров леса в Луганской области. Общая сумма ущерба окружающей среде составляет свыше 38,3 млрд гривен.