РФ нанесла два ракетных удара по Одесской области

Одну ракету сбили силы ПВО, а другая попала в неработающий мост через Днестровский лиман.

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области ночью и рано утром 30 мая. Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование Юг.

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Братчук уточнил, что атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Российские войска попали в ранее разбитый путь.

"Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет", - отметил Братчук.

При этом одна вражеская ракета была сбита силами ПВО.

"Подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования Юг обнаружило и уничтожило крылатую ракету типа Х, выпущенную российским стратегическим бомбардировщиком с Черного моря", - указал он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.