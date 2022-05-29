Начался обратный отсчет часов до дефолта России - Bloomberg
Россия вновь на грани дефолта. Иностранные инвесторы не увидели на счетах выплат России по государственным облигациям. Об этом сообщает Bloomberg.
Читайте также: На грани дефолта: РФ собралась платить госдолг "укрепившимися" рублямиИнвесторы сообщили, но в пятницу вечером РФ не выплатила купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов. В связи с этим начался 30-дневный льготный период.
При этом, национальный расчетный депозитарий РФ заявил, что "средства для совершения выплат были сняты со счета". Министерство финансов России заявляет о якобы выполненных всех обязательствах и надеется, что НРД, как держатель облигаций, "может поддержать аргумент РФ, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов".
Отметим, что Россия уже находилась в преддефолтном состоянии в марте. Однако в последний момент страна-агрессор смогла найти нужную сумму и заплатить долларами.
Ранее мы писали, что украинский генерал уверен, что Китаю может быть "на руку" война РФ против Украины. В Поднебесной могут даже радоваться происходящему, ведь идет ослабление его врагов - РФ и США.