Начался обратный отсчет часов до дефолта России - Bloomberg

Страна-агрессор не оплатила счета по государственным облигациям.

Россия уже несколько раз за 3 месяца войны была на грани дефолта / Апостроф

Россия вновь на грани дефолта. Иностранные инвесторы не увидели на счетах выплат России по государственным облигациям. Об этом сообщает Bloomberg.

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Инвесторы сообщили, но в пятницу вечером РФ не выплатила купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов. В связи с этим начался 30-дневный льготный период.

При этом, национальный расчетный депозитарий РФ заявил, что "средства для совершения выплат были сняты со счета". Министерство финансов России заявляет о якобы выполненных всех обязательствах и надеется, что НРД, как держатель облигаций, "может поддержать аргумент РФ, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов".

Отметим, что Россия уже находилась в преддефолтном состоянии в марте. Однако в последний момент страна-агрессор смогла найти нужную сумму и заплатить долларами.

Ранее мы писали, что украинский генерал уверен, что Китаю может быть "на руку" война РФ против Украины. В Поднебесной могут даже радоваться происходящему, ведь идет ослабление его врагов - РФ и США.