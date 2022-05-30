Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область

По информации губернатора, обошлось без пострадавших.

Ночью 30 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

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Он сообщил, что стреляла вражеская артиллерия.

"Ночь с затяжной тревогой... По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия.

Били по Зеленодольской и Апостоловской общинам", - уточнил губернатор.

По словам Резниченко, обошлось без пострадавших.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.