РФ несет огромные потери офицеров, почему это хорошо: Ответ МО Британии

Из-за этого, в том числе, созданные из уцелевших частей БТГ будут уже менее эффективны.

Россия несет огромные потери среди состава офицеров среднего и младшего звена. Это хорошо для Украины, так как оккупанты уже испытывают нехватку кадров, военными руководят неподготовленные офицеры, а моральный дух армии падает. Об этом сообщили в Минобороны (МО) Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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По опубликованной информации, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, так как именно они в полной мере несут ответственность за действия своих подразделений.

Так же младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низшего уровня. Причиной является то, что в армии российских оккупантов не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, выполняющих данную роль в западных войсках.

В британском МО говорят, что из-за потерь огромной части молодого поколения профессиональных российских офицеров проблемы у рашистов только усугубятся. В том числе это касается модернизации подхода к управлению и командованию.

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На этом фоне, все БТГ захватчиков, которые сейчас воссоздают из частей из нескольких подразделений, из-за нехватки младших командиров будут менее эффективны.

Кроме того, среди рашистов фиксируются локальные мятежи, а из-за нехватки офицеров эта проблема только усугубится. Это станет причиной еще большего снижения боевого духа и плохой дисциплины среди захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провели контратаку на юге от Кривого Рога.

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