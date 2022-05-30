Войска РФ потеряли в Украине 30 250 человек - Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уже уничтожили 1349 танков, 3282 бронемашины, 643 артиллерийские системы российских оккупантов.

С 24 февраля и по состоянию на утро 30 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 30 250 человек. Из них 200 человек – вчера, 29 мая, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Бойцы ВСУ уже уничтожили 1349 танков, 3282 бронемашины, 643 артиллерийские системы, 205 реактивных систем залпового огня российских оккупантов. Кроме того, украинские ПВО и ВВС сбили 207 самолетов, 174 вертолета и 507 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Только 29 мая российские оккупационные войска потеряли в Украине около 200 человек (самые большие потери у них были на Запорожском направлении), 11 танков, 12 бронемашин и 12 артиллерийских систем.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне. Сейчас они пытаются окружить ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua