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Оккупанты вошли на окраины Северодонецка: есть погибшие и раненые

Также есть раненые в Сиротино Луганской области
Оккупанты вошли на окраины Северодонецка: есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.  

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Сейчас идут трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Армия РФ использует все возможное вооружение, и даже авиацию, а также продолжают перебрасывать боеприпасы и технику в большом количестве, как сообщил глава области. Гайдай добавил, что при этом ВСУ держат оборону, чтоб не пропустить оккупантов дальше.  

“Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротино”, - поделился информацией глава ОВА о жертвах.  

Гайдай отметил, что обстрелами разрушены минимум 12 домов в областном центре, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и здание культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два. 

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA
Последствия обстрелов / t.me/luhanskaVTSA

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день, 30 мая, боевики сосредоточили основные усилия в Восточной операционной зоне. Они не прекращают ведения наступательных действий в этом регионе. 

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