На Донбассе оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов

Об этом сообщила Группировка Объединенных сил ВСУ.

Вчера, 29 мая, российские оккупанты в Донецкой и Луганской областях обстреляли 46 населенных пунктов, разрушив большое количество гражданских объектов. Есть погибшие мирные жители, сообщила в Facebook Группировка Объединенных сил ВСУ.

Под прицел врага попали Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Бахмут, Лиман, Пески, Авдеевка и другие населенные пункты. В результате повреждено 67 гражданских объектов, в том числе жилые дома, гаражи, электростанция, ТРЦ и дом культуры.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли 4 мирных жителя, а двое – ранены. Информация по Луганской области уточняется.

За минувшие сутки спасатели ликвидировали 7 крупных пожаров, возникших в Авдеевке и Лисичанске из-за вражеских обстрелов. Также за минувшие сутки в этих областях спасатели эвакуировали в безопасные районы 1252 человека.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе. Они пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

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Последствия обстрела / facebook.com/JFTaskForce

Последствия обстрела / facebook.com/JFTaskForce

Последствия обстрела / facebook.com/JFTaskForce