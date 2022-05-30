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Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов

Из-за обстрелов этих районов электроснабжение было прекращено 29 мая.
Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов
Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов / ДТЭК

Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Из-за обстрелов этих районов электроснабжение было прекращено 29 мая.

"Вчера около 21.00 специалисты возобновили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий. Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску второго донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий поставка воды может быть восстановлена примерно до 14 часов", - написал глава Донецкой ОВА утром 30 мая.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.

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