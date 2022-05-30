Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу: известна причина

Харьковская ТЭЦ-5 планирует законсервировать оборудование

С 1 июня Харьковская ТЭЦ-5 останавливает свою работу и планирует законсервировать оборудование. Причиной этому стала невозможность платить за газ по предложенной цене. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-службы предприятия.

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“Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс. грн до 29,4 тыс. грн за тысячу кубометров топлива. Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды”, - заявили на ТЭЦ.

Также, со слов руководителя предприятия Александра Минковича, если оборудование не используется больше 30 дней, его необходимо законсервировать. Он добавил, что даже временная остановка работы означает потерю оборотных средств, в том числе предусмотренных на ремонт. А неподготовленное оборудование не может быть запущено, что ставит под угрозу отопительный сезон. Стоит отметить, что эта ТЭЦ предоставляет тепло и горячую воду почти в 450 многоквартирных домов Харькова.

Напомним, что российские войска обстреляли один из районов Харькова после того, как стало известно о приезде в город президента Украины Владимира Зеленского 29 мая.

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