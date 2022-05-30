Как пропаганда создает фейки - СНБО
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о том, как пропагандисты создают дезинформационные сообщения.
Первым пунктом специалисты выделяют наличие пропаганды. Когда автор рассказывает, что есть зло, а что добро, и вывод сделан за читателя. Пропаганда в фейках нужна для влияния на мнение общества.
Вторым пунктом выделяют призыв к эмоциям. Фейковое сообщение цепляет читателя, вызывает сильные эмоции, благодаря которым легче управлять человеком.
Третий пункт - пристрастные новости. Односторонняя подача информации и личная интерпретация событий.
Четвертым пунктом можно охарактеризовать "теории сговора". Теории отбрасывают мысли авторитетных экспертов, а аргументы, которые опровергают "сговор", используются пропагандистом как дополнительное доказательство сговора.
Пятый пункт - кликбейты. Им характерны сенсационные и "красивые" заголовки, которые привлекают внимание.
Шестой пункт - полуправда. Смесь фактического, фейкового, ошибочного и частично ошибочного контента.
Подделки - сфабрикованный материал, которые специально распространяют. Сюда относят комментарии и посты, которые публикуют боты или фейковые аккаунты.
Ранее мы писали, что Порошенко обратился к Зеленскому. Пятый президент попросил, что ему не препятствовали во время выезда. Это будет 3 попытка Порошенко выехать из Украины.