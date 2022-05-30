Порошенко обратился к Зеленскому: В третий раз планирует пересечь границу

Пятый президент просит не препятствовать его выезду.

Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует в третий раз выехать через границу для посещения Конгресса и Саммита Европейской народной партии. По этому случаю чиновник обратился к Владимиру Зеленскому, чтобы тот якобы не мешал выезду.

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Порошенко подчеркнул, что у него есть официальное приглашение от Президента Европейской народной партии, оформлена командировка, подписанная Главой Верховной Рады Украины. У экс-президента запланированы выступления на Конгрессе и Саммите, ряд встреч с лидерами ЕС, государств и правительств.

"После того, как абсолютно незаконно было сорвано мою поездку в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстоять предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса. Надеюсь, что выводы сделаны и никто не будет препятствовать моему выезду в Роттердам," - подытожил Порошенко.

Отметим, что отказ в предыдущих выездах связывают с показаниями против Порошенко, который дал Виктор Медведчук. Однако европейские партнеры заявили, что запрет на выезд экс-президента может помешать Украине на пути в Евросоюз.

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