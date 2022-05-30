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В Гуляйполе за сутки разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры

Враг постоянно обстреливает дома мирных жителей
В Гуляйполе за сутки разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры
Последствия обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

В Гуляйполе Запорожской области российские войска постоянно обстреливают дома местных жителей. За последние сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей города. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.  

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

“Разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры. 29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпильцев и другие объекты гражданской инфраструктуры”, - поделились в администрации.  

В домах выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Оккупанты из артиллерией повредили около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение, как добавили в ОВА. Информации о пострадавших на данный момент нет.  

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Напомним, что на юге Украины, в том числе в Запорожской области, украинские военные выбивают российских оккупантов из населенных пунктов. 

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