В Гуляйполе за сутки разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры

Враг постоянно обстреливает дома мирных жителей

В Гуляйполе Запорожской области российские войска постоянно обстреливают дома местных жителей. За последние сутки зафиксировано наибольшее количество обращений от жителей города. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

“Разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры. 29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпильцев и другие объекты гражданской инфраструктуры”, - поделились в администрации.

В домах выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Оккупанты из артиллерией повредили около десятка продовольственных магазинов. Также разрушения получили местное здание молитвы и почтовое отделение, как добавили в ОВА. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов / t.me/zoda_gov_ua

Напомним, что на юге Украины, в том числе в Запорожской области, украинские военные выбивают российских оккупантов из населенных пунктов.

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