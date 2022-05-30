Денисенко рассказал об успехах ВСУ на юге: Выбивают оккупантов

В среднем воины продвинулись на 8-10 километров, говорит он.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал об успехах ВСУ на юге Украины. На этом направлении военные выбивают российских оккупантов из населенных пунктов. Слова Денисенко прозвучали в рамках телемарафона.

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На ВСУ продвигаются на нескольких направлениях на юге. В среднем они продвинулись на 8-10 километров.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и выбили их (российских военных, – ред.) из этих населенных пунктов", – говорит советник.

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По его словам, самой горячей точкой в данный момент является Северодонецк, что в Луганской области. В окрестностях областного центра идут бои.

Напомним, ранее сообщалось, что рашисты зашли на некоторые окраины Северодонецка. ВСУ держат оборону и ликвидируют захватчиков.

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