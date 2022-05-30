СБУ сообщила о подозрении полковнику полиции нацгвардии РФ
Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении полковнику полиции нацгвардии РФ, который участвовал в силовом захвате и разграблении Чернобыльской АЭС. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, фигурант, зная, что атомная станция в соответствии с международным гуманитарным правом является опасным объектом, принял участие в ее вооруженном захвате. Он также помогал в проведении операции по ее удержанию. При его участии в РФ незаконно вывезли 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.
Читайте также: Заставлял воевать: Оккупант рассказал, как едва не убили генерала
Ранее правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении генерал-лейтенанту ВС РФ, который приказывал обстреливать мирные населенные пункты Запорожской области.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.