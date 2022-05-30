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Заставлял воевать: Оккупант рассказал, как едва не убили генерала

На этом фоне рашисты ссорятся между собой, военные чуть не устроили перестрелку со спецназом.
Заставлял воевать: Оккупант рассказал, как едва не убили генерала
Валерий Солодчук / gur.gov.ua

Российские военные уже готовы убивать генералов, которые заставляют их воевать. Об одном таком случае рассказал один из оккупантов жене по телефону. Разговор был перехвачен, а затем опубликован СБУ в Facebook.

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По опубликованным данным, в Донецкой области солдаты-контрактники РФ едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука вместе с его охраной. Они приехали, чтобы разобраться с бунтом, заставить "отказников" воевать.

Так, согласно разговору, солдаты не просто отказались выполнять приказ, но и были готовы подорвать генерала.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы нах*й, не поедете туда!". И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут", – жалуется жене рашист.

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После этого, говорит захватчик, спецназ начал "тыкать стволами" в военных, а те начали отвечать такими же шагами. В результате, все едва не закончилось перестрелкой. А что касается генерала, то он сел в машину и просто уехал.

По словам оккупанта, в его бригаде из 600 человек выжили и не были ранены 215 человек, а из 12 орудий осталось два. В конце он резюмирует, что из Украины нужно бежать.

"И очень правильно, рашисты. Бегите из Украины, пока еще у вас есть такая возможность!", – подчеркивают в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгороде вернувшиеся из Украины российские солдаты массово насилуют россиянок.

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