Заставлял воевать: Оккупант рассказал, как едва не убили генерала

На этом фоне рашисты ссорятся между собой, военные чуть не устроили перестрелку со спецназом.

Российские военные уже готовы убивать генералов, которые заставляют их воевать. Об одном таком случае рассказал один из оккупантов жене по телефону. Разговор был перехвачен, а затем опубликован СБУ в Facebook.

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По опубликованным данным, в Донецкой области солдаты-контрактники РФ едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука вместе с его охраной. Они приехали, чтобы разобраться с бунтом, заставить "отказников" воевать.

Так, согласно разговору, солдаты не просто отказались выполнять приказ, но и были готовы подорвать генерала.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы нах*й, не поедете туда!". И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут", – жалуется жене рашист.

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После этого, говорит захватчик, спецназ начал "тыкать стволами" в военных, а те начали отвечать такими же шагами. В результате, все едва не закончилось перестрелкой. А что касается генерала, то он сел в машину и просто уехал.

По словам оккупанта, в его бригаде из 600 человек выжили и не были ранены 215 человек, а из 12 орудий осталось два. В конце он резюмирует, что из Украины нужно бежать.

"И очень правильно, рашисты. Бегите из Украины, пока еще у вас есть такая возможность!", – подчеркивают в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгороде вернувшиеся из Украины российские солдаты массово насилуют россиянок.

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