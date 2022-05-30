Нафтогаз создаст национальную сеть АЗС

Решаются юридические вопросы по передаче Нафогазу до 140 заправок из российских активов.

В Украине появится национальная сеть АЗС, которая будет создана на базе российских активов. Об этом заявил советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Рябчин в эфире информационного телемарафона

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Рябчин сообщил, что президент поставил задачу Нафтогазу создать конкуренцию на рынке.

"Сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, которые были собраны из российских активов. Это юридический процесс, который займет определенное время. Действительно, президент поставил задачу Нафтогазу, чтобы мы создали конкуренцию на рынке", – сказал он.

Он также подчеркнул, что обычно доля государства должна уменьшаться, однако из-за появления недобросовестной конкуренции было принято решение о создании национальной сети АЗС.

"Когда мы видим, каким образом выросла стоимость топлива, и что операторы не справлялись с той логистикой, была задача создать своеобразный "хребет" АЗС, которые смогут помочь рынку развиваться. Поэтому ждем окончательную передачу этих АЗС Нафтогазу. Специалисты уже приступают к изучению этих объектов. Надеюсь, что летом будет окончательноо решен юридический вопрос", – добавил советник.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.