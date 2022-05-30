ВСУ начали использовать иностранное оружие для прикрытия с воздуха

Танкисты начали применение ПЗРК Mistral.

Танкисты Вооруженных сил Украины уже начали использовать иностранное оружие для прикрытия с воздуха. Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" показал, как ВСУ применяют ПЗРК Mistral.

Зенитные руководимые ракеты ближнего радиуса действия оснащены инфракрасной головкой самонаведения. Это позволяет поражать воздушные цели с тепловой сигнатурой.

Украинские защитники с ПЗРК Mistral / t.me/operativnoZSU

Благодаря такому виду вооружения в украинской армии уже создали огневые мобильные группы противовоздушной обороны.

Украинские защитники с ПЗРК Mistral / t.me/operativnoZSU

Украинские защитники с ПЗРК Mistral / t.me/operativnoZSU

Ранее мы писали, как создаются фейки. В Центре противодействия дезинформации назвали 7 пунктов.