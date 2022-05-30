Коллаборанты препятствуют освобождению Херсонщины - Минобороны

Замглавы Минобороны сообщила, что ситуация сложная ввиду того, что некоторые представители местного населения сотрудничают с оккупантами.

В Минобороны Украины заявляют, что некоторые представители местного населения в Херсонской области препятствуют освобождению территорий. Об этом сообщила замминистра обороны Анне Маляр в эфире общеукраинского телемарафона.

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Она рассказала, что ситуация сложная ввиду того, что некоторые представители местного населения сотрудничают с оккупантами.

"Мы сталкиваемся со сложной ситуацией, когда есть некоторые представители местного населения, которые начинают работать на оккупанта. Конечно, этих людей обнаруживают, с ними работают, но их деструктивная работа усложняет и процесс освобождения, и работу на территориях, которые оккупированы", - сказала Маляр.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.