Боевики обстреляли Николаев: повреждены десятки домов - фото
Один мирный житель получил ранения.
Утром 30 мая российские оккупанты открыли огонь по Николаеву. Как сообщает мэр города Александр Сенкевич, в результате обстрелов пострадал 21 частный дом. Стоит отметить, что разрушенные дома отмечены в одном из районов города. По словам мэра, пострадали в основном крыша и окна. Есть у некоторых зданий и поврежденные наружные стены.На 14:00 известно об одном пострадавшем мирном жителе. Сенкевич добавил, что в Николаеве объявлена угроза артиллерийских успехов. Мэр просит жителей быть максимально осторожными. Ранее мы писали, что экс-глава СБУ Харьковской области отреагировал на свое увольнение Зеленским. Чиновник отметил, что его уволили безосновательно и рассказал о своей работе с начала вторжения.
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