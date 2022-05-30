Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Боевики обстреляли Николаев: повреждены десятки домов - фото

Один мирный житель получил ранения.
Боевики обстреляли Николаев: повреждены десятки домов - фото
Николаев после обстрелов 30 мая. / t.me/senkevichonline
Утром 30 мая российские оккупанты открыли огонь по Николаеву. Как сообщает мэр города Александр Сенкевич, в результате обстрелов пострадал 21 частный дом.   Стоит отметить, что разрушенные дома отмечены в одном из районов города. По словам мэра, пострадали в основном крыша и окна. Есть у некоторых зданий и поврежденные наружные стены.  
Николаев после утренних обстрелов. / t.me/senkevichonline
Николаев после утренних обстрелов. / t.me/senkevichonline
 
Николаев после утренних обстрелов. / t.me/senkevichonline
Николаев после утренних обстрелов. / t.me/senkevichonline
  На 14:00 известно об одном пострадавшем мирном жителе.   Сенкевич добавил, что в Николаеве объявлена угроза артиллерийских успехов. Мэр просит жителей быть максимально осторожными.   Ранее мы писали, что экс-глава СБУ Харьковской области отреагировал на свое увольнение Зеленским. Чиновник отметил, что его уволили безосновательно и рассказал о своей работе с начала вторжения.  
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK