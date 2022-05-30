Экс-глава СБУ на Харьковщине отреагировал на увольнение лично Зеленским

Роман Дудин заявил о несогласии с решением президента и готовности пройти "проверку на полиграфе".

Экс-начальник Главного управления Службы безопасности Украины Харьковской области Роман Дудин отреагировал на обвинения от президента Украины Владимира Зеленского, который снял его с должности. По словам силовика, со своей стороны он делал все возможное для обороны области. Обращение Дудина появилось на его странице в Фейсбуке.

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Дудин заявил, что его замотивировало написать огромный пост "звонки и сообщения со словами "Не верю, все было наоборот". По словам чиновника, в начале февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный помог ему оставить в Харькове до 1 марта 92 бригаду. Также он вспоминает первые дни войны, свою работу и обвиняет руководство Харьковщины не в тех занятиях.

"Помню, что по оперативной информации враг давал два часа на сдачу города, горсовет и ХОГА были закрыты на "переучет", а мой заместитель по селектору из кабинета губернатора докладывал о текущей ситуации президенту, а в то время руководство региона "хлебало" кофе в квартире одного известного народного депутата от ОПЗЖ," - сообщил экс-начальник СБУ.

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Дудин признается, что единственное, за что его можно наказать, так это за выдачу оружия "патрульной полиции и УСР, потому что своего не было, а ГУНП – "у них команды не было". Однако по его словам, утром 24 февраля в СБУ закончилось оружие, а потом защитников Украины только увеличивался.

"А в городе "почему-то" были закрыты военкоматы и оружие никто не выдавал, люди уговаривали дать хоть что-нибудь, а его уже просто не было," - подчеркивает чиновник.

Также Дудин сообщил, что занимался подготовкой Харькова к обороне, а также эвакуацией женщин и детей. 25 февраля, по словам Дудина, он отлавливал корректировщиков и пособников россиян. Вечером этого же дня "генерал ВСУ дал команду на выход из города в связи с его скорым окружением". Но по словам уволенного СБУ-шника нашлись те, кто отказался и остался сопротивляться боевикам. 27 февраля, по словам Дудина, ему не давали разрешение на провоз боекомплекта для военных Харькова. Поэтому он был вынужден пойти на риск.

После чего в Харьков вернулся "весь штаб АТЦ и ситуацию с руководством города назвали одним нецензурным словом".

Дудин рассказал, как 24 февраля он дал ДБР оружие, после чего ведомство "на следующий день уехало на Львовский фронт".

"Скажу откровенно – Харьков не сдали два человека, это Иван Баканов и Кирилл Буданов, проведшие колоссальную работу накануне войны, что позволило закрыть город сразу. Если говорить о дальнейшем развитии, необходимо добавить еще Ирину Венедиктову, которая взяла на контроль расследование наиболее резонансных дел," - рассказал экс-глава СБУ.

Бывший начальник обратился и к президенту, добавив, что "никому и никогда не позволял вытирать о себя ноги".

"Обеспечивая ваш вчерашний визит я прекрасно видел, кто был приглашен на эту встречу. Я не понимаю, почему ваша служба протокола позволяет приглашать тех, кого сама считает нужным, я понимаю по чьему указанию это делалось, но не понимаю, почему вы им это позволяете делать. Также я не понимаю, как можно делать выводы, выслушав только одну сторону," - отметил силовик.

Дудин готов "на прохождение исследования с задействованием полиграфа, или любых других опросов", чтобы вышестоящее руководство удостоверилось в его словах.

В конце уволенный начальник спецслужбы опубликовал видео с главой Харьковской ОВА, где тот признается в начале вторжения, что никак не влияет на ситуацию в Харькове.

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