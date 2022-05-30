Украинская армия оттеснила врага на юге - МВД

По некоторым направлениям ВСУ продвинулись на 8-10 километров.

Вооруженные силы Украины оттеснили противника на юге страны. Об этом сообщил в эфире общеукраинского телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Он сообщил, что по некоторым направлениям ВСУ продвинулись на 8-10 километров.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, на Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров", - отметил он.

Самой горячей точкой на фронте по словам Денисенко сейчас является Северодонецк, но ВСУ пока удается там сдерживать врага.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон поможет Украине выстоять в борьбе. Глава британского правительства призвал мир выступить единым фронтом против путинской агрессии.