На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационное авто: погиб французский журналист

Эвакуация из региона официально прекращена

В Луганской области во время эвакуации российские войска обстреляли автомобиль. Из-за обстрела погиб французский журналист. Об этом сегодня сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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Известно, что бронированный эвакуационный автомобиль ехал забирать десять человек из населенных пунктов в области. Во время поездки машина попала под российский обстрел.

“Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска”, - поделился Гайдай.

Фото с места происшествия / t.me/luhanskaVTSA

Из-за этого происшествия эвакуация в регионе официально прекращена, как сообщил глава администрации.

Фото с места происшествия / t.me/luhanskaVTSA

Фото с места происшествия / t.me/luhanskaVTSA

Фото с места происшествия / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, что в Северодонецке также была расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но их уже смогли вывезти из города. Также глава области добавил, что видел фотографию обстрелянного автомобиля, которым пользовались три врача. Где находятся медики, неизвестно.

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