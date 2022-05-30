В Северодонецке расстреляна машина с волонтерами и пропали три врача - Гайдай

Автомобиль врачей разорван, на данный момент связи с ними нет

Российские войска продвигаются в середину Северодонецка, ситуация в городе тяжелая. Об этом сегодня сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, во время национального телемарафона.

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Гайдай поделился информацией об актуальной обстановке в Луганской области. Он сообщил, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

Трасса Лисичанск-Бахмут, как и сам Лисичанск, находятся под контролем Украины, но пользоваться дорогой очень опасно из-за постоянных российских обстрелов. Для доставки гуманитарных грузов сейчас используются другие пути. В Лисичанск вскоре должны доставить десять фур с гуманитаркой, со слов главы ОВА.

По информации Гайдая, в Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но их уже смогли вывезти из города.

Также глава области добавил, что видел фотографию обстрелянного автомобиля, которым пользовались три врача. На кадре видно, что транспорт полностью разрушен, а передняя часть его вообще разорвана. Что случилось с медиками, никто не знает, сейчас связи с ними нет.

В то же время Гайдай отметил, что связи в Северодонецке вообще нет. Он доступен только в гуманитарном штабе и больнице, где есть Starlink.

Ранее сообщали, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены.

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