Высоцкий рассказал, как военным путем можно разблокировать украинский зерновой экспорт

По его словам, помочь разблокировать морские порты нашей страны могут конвои военных кораблей международных партнеров.

Украина обсуждает с международными партнерами, ООН и со странами-импортерами украинского зерна пути разблокирования украинских портов от российских оккупантов. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украины".

По его словам, помочь разблокировать морские порты нашей страны могут конвои военных кораблей международных партнеров. Эти конвои должны сопровождать суда с украинским зерном.

Кроме того, разблокировать украинские порты могут помочь противокорабельные ракеты, если международные партнеры их предоставят Украине. Сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Нужно отметить, что из-за того, что войска РФ блокируют морские порты Украины, сильно снизился эксперт зерновых. Эксперты считают, что из-за этого в некоторых странах скоро может начаться голод.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

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