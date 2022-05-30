Обменом пленными будут заниматься разведка и СБУ - Верещук
Ранее данным вопросом занималась министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что отныне вопросом обмена военнопленными будут заниматься Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины.
Читайте также: Верещук обратилась к жителям оккупированных районовМинистр по вопросам реинтеграции рассказала о передаче своих полномочий ГУР МО. Министерство реинтеграции останется ответственным за удержание реестров военнопленных и за работу с профильными международными организациями.
Верещук подчеркивает, что уже созданы соответствующие реестры, отработаны организационные моменты и налажены коммуникационные каналы.
Ранее мы писали, что в Голой Пристане на Херсонщине неравнодушные сняли триколор. Чтобы оккупанты больше не вешали свои символы, неизвестные испортили трос для поднятия флага.
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