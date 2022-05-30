Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Обменом пленными будут заниматься разведка и СБУ - Верещук

Ранее данным вопросом занималась министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Обменом пленными будут заниматься разведка и СБУ - Верещук
СБУ и ГУР будут заниматься вопросом военнопленных / СБУ

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что отныне вопросом обмена военнопленными будут заниматься Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины.

Читайте также: Верещук обратилась к жителям оккупированных районов

Министр по вопросам реинтеграции рассказала о передаче своих полномочий ГУР МО. Министерство реинтеграции останется ответственным за удержание реестров военнопленных и за работу с профильными международными организациями.

Верещук подчеркивает, что уже созданы соответствующие реестры, отработаны организационные моменты и налажены коммуникационные каналы. 

Ранее мы писали, что в Голой Пристане на Херсонщине неравнодушные сняли триколор. Чтобы оккупанты больше не вешали свои символы, неизвестные испортили трос для поднятия флага.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK