На Херсонщине сняли триколор и перекусили трос на флагштоке

Неравнодушные решили вопрос с символом страны-агрессора в Голой Пристани.

В Голой Пристани Скадовского района на Херсонщине неравнодушные жители решили вопрос с российским триколором, который повесили в городе оккупанты. Об этом сообщает Общественный вещатель Херсон со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Неизвестные сняли с флагштока триколор, а чтобы боевики больше ничего не вешали, те перекусили трос для подъема флага.

"Кажется, кто-то поставил точку в вопросе триколора на набережной Голой Пристани," - отмечается в сообщении.

Флагшток в Голой Пристани / Суспільне

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