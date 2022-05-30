На Херсонщине сняли триколор и перекусили трос на флагштоке
Неравнодушные решили вопрос с символом страны-агрессора в Голой Пристани.
В Голой Пристани Скадовского района на Херсонщине неравнодушные жители решили вопрос с российским триколором, который повесили в городе оккупанты. Об этом сообщает Общественный вещатель Херсон со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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"Кажется, кто-то поставил точку в вопросе триколора на набережной Голой Пристани," - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, что рашисты обстреляли Николаев утром. В результате поврежден 21 дом в одном из районов города.
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