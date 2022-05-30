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Франция направит в Украину дополнительную партию САУ Caesar

Также будут предоставлены машины скорой помощи и пожарные авто
Франция направит в Украину дополнительную партию САУ Caesar
Самоходные гаубицы Caesar / wikipedia

Франция передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц Caesar. Об этом сегодня на брифинге заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, которая прибыла с визитом в Киев. 

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"Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", - заявила дипломат. 

Caesar - это самоходная артиллерийская установка, которая позволяет поражать с высокой точностью цели противника на расстоянии 20 км и более.  

Отметим, что сегодня с визитом в Украину прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна. Она побывала в Буче и в Киеве почтила память погибших героев. После посещения Бучи, Колонна заявила, что преступления, совершенные российскими военными в Украине, не могут остаться безнаказанными.

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