Преступления военных РФ в Украине не могут остаться безнаказанными - глава МИД Франции
Преступления, совершенные российскими военными в Украине, не могут остаться безнаказанными. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в своем Твиттере после посещения Бучи.
Читайте также: Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма в Украине
“Вместе с мэром и руководством Бучи – чтобы выразить от имени Франции наше глубокое осуждение и ужас по поводу российских преступлений, почтить память жертв и поддержать борьбу с безнаказанностью. Такие действия не могут остаться безнаказанными”, - поделилась Колонна.
Поездкой в Украину, как отметили в МИД Франции, министр хочет показать солидарность с украинским народом и свою решимость усилить поддержку Украины.
Также министр иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве почтили память погибших героев. Колонна написала, что ее страна в восторге от мужества украинского народа, который борется за свою свободу.
Напомним, что новая глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник, 30 мая, прибыла с официальным визитом в Украину и посетила Бучу.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.