Преступления военных РФ в Украине не могут остаться безнаказанными - глава МИД Франции

Такое заявление сделала Катрин Колонна после посещения деоккупированной Бучи

Преступления, совершенные российскими военными в Украине, не могут остаться безнаказанными. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в своем Твиттере после посещения Бучи.

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“Вместе с мэром и руководством Бучи – чтобы выразить от имени Франции наше глубокое осуждение и ужас по поводу российских преступлений, почтить память жертв и поддержать борьбу с безнаказанностью. Такие действия не могут остаться безнаказанными”, - поделилась Колонна.

Поездкой в Украину, как отметили в МИД Франции, министр хочет показать солидарность с украинским народом и свою решимость усилить поддержку Украины.

Также министр иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве почтили память погибших героев. Колонна написала, что ее страна в восторге от мужества украинского народа, который борется за свою свободу.

Напомним, что новая глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник, 30 мая, прибыла с официальным визитом в Украину и посетила Бучу.

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