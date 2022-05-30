Украинский защитник сбил третий вражеский штурмовик Су-25

В ночь на 30 мая военный точным выстрелом сбил российский самолет на Запорожском направлении.

Украинский военный с позывным "Бандит" сбил российский штурмовик Су-25 под Ореховом в Донецкой области. Для украинца это уже третья уничтоженная "птичка" в арсенале побед. Об этом сообщил запорожский журналист Богдан Василенко.

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Корреспондент рассказал, что данный "Су-25" - это уже третий штурмовик в данном районе, который был сбит за полтора месяца. Их ликвидация - дело рук одного гвардейца-срочника.

Известно, что все три "ласточки" были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса "Иглы".

Василенко рассказал, что военный уже получил орден "За мужество". А согласно радиоперехватам, боевики знают "Бандита" и "откровенно боятся и безуспешно ищут его спальное место".

Ранее мы писали, что обменом военнопленными теперь будут заниматься Главное управление разведки Минобороны и СБУ. Ранее это было работой Ирины Верещук.