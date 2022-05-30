В центре Одессы начали убирать бетонные баррикады

В Одессе уже не боятся скорого вторжения оккупантов

В Одессе военные разрешили убрать бетонные конструкции, которые были сооружены в центре города для обороны в начале российского нападения на Украину. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

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"В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения в РФ", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее пресс-служба оперативного командования "Юг" ВСУ заявляла о сохранении Одессы в числе стратегических приоритетов у российского военного командования.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ создает фейковый гумкоридор в море возле Одессы. Россияне хотят приблизиться к украинскому берегу, как щитом, прикрываясь гражданскими судами, считают в Минобороны.

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