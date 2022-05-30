Житель Херсонщины угнал у оккупантов грузовик "Урал"

Автомобиль он передал Вооруженным силам Украины.

Житель временно оккупированной территории Херсонской области Андрей Грушко выкрал у российских оккупантов грузовик "Урал" и передал его ВСУ. Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что Грушко после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину хотел вступить в ВСУ, но ему отказали из-за пожилого возраста. После этого войска РФ временно захватили населенный пункт, где он проживал.

Грушко признался, что сначала после прихода оккупантов ему было страшно. Но потом он решил каким-нибудь образом помочь украинским защитникам. Грушко несколько дней наблюдал за "Уралом", а когда оккупанты отошли от грузовика, сел за руль и поехал в сторону украинских позиций.

"Я не считаю себя героем. Я просто хотел сделать доброе дело и насолить этим оркам", - сказал Грушко.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска потеряли в Украине по состоянию на 30 мая 2022 года около 30 250 человек, 1349 танков, 3282 бронемашины, 207 самолетов, 174 вертолета.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

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