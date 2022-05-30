СБУ показали видео, на котором кадыровцы “воюют” с соснами

Кадыровцы вновь отличились съемками видео для “Тик-тока”

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, который приехал на войну в Украину. СБУ опубликовали видео с нарезками “достижений” вражеских подразделений. Среди таких - война с соснами Луганщины, стрельба в воздух и многие другие мнимые бои для социальных сетей.

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“И знаете сколько дублей с выстрелами РПГ нужно сделать, чтобы получился "яркий” ролик и “масштабное” сражение? Посмотрите сами… 20 секунд в “Тик-ток” – и ты почти выиграл войну в трех соснах…”, - подписали видео в СБУ.

Отметим, что кадыровские “Тик-ток-войска” начали раздражать даже президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут журналисты оппозиционного российского медиапроекта.

Также напомним, что российские боевики стали бояться "партизанщины" на временно захваченных украинских землях, для этого начали учить украинский язык.

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