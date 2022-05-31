Войска РФ стягивают на Змеиный дополнительные подразделения

Россияне пытаются укрепиться на острове Змеиный

Российские войска отправили на остров Змеиный три катера ЧФ. Также в акватории Черного моря находится один вражеский корабль – носитель крылатых ракет типа “Калибр”. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Войска РФ пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный: туда уже направили дополнительные подразделения ЧФ. На временно оккупированный Крымский полуостров оккупанты перекинули две зенитно-ракетные системы С-300.

“Речь идет о попытках усиления контроля над северо-западной частью Черного моря. Это лишний раз опровергает заявления России о так называемых “гуманитарных зерновых коридорах” для деблокирования Одесского порта. Никакому слову России верить нельзя: лгали, лгут и будут лгать”, - заявил спикер ОВА.

Как отметил спикер, украинские войска вооружается ракетами, которые помогут выгнать оккупантов из северо-западной части Черного моря, из временно оккупированного Крыма и юго-восточных областей.

Напомним, что российские оккупанты устанавливают на временно оккупированном острове Змеиный в Черном море системы ПВО.

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