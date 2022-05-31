Стало известно, как Кремль может использовать Приднестровье против Украины

Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

РФ может использовать непризнанное Приднестровье как плацдарм для нового направления вторжения в Украину или дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин.

Он отметил, что украинская разведка видит, как развивается ситуация в Приднестровье, а ВСУ соответствующим образом реагируют. При этом российские спецслужбы используют Приднестровье для активной подрывной работы против Украины.

Что же касается вооруженных сил непризнанной республике, то Енин оценивает их подготовку как не на должном уровне.

Читайте также: Оккупанты в поселке Высокополье убили 25 человек – Денисова

Между тем, президент Владимир Зеленский считает, что Приднестровское направление не представляет для Украины большую угрозу. Причина – слабость приднестровской группировки.

Напомним, ранее стало известно, что в непризнанном Приднестровье понизили уровень террористической угрозы с "красного" до "желтого".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.