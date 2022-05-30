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Оккупанты в поселке Высокополье убили 25 человек – Денисова

Российские оккупанты запрещают жителям Высокополья выезжать из поселка.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты в поселке Высокополье убили 25 человек – Денисова
Людмила Денисова / facebook.com/denisovaombudsman

Во временно оккупированном поселке Высокополье (Херсонская область) из-за преступных действий российских оккупантов погибли 25 мирных жителей. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в Высокополье сейчас нет электричества, газа и питьевой воды. Разрушены все административные здания, не хватает продуктов питания, нет медицинских препаратов.

Денисова отметила, что жители Высокополья пытаются уехать из поселка на личных автомобилях, но оккупанты запрещают им это делать. К тому же нет топлива. Поэтому выехать из поселка сейчас практически невозможно.

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По данным Денисовой, в Херсонской области до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск было около 1 млн жителей. Сейчас там осталось около 500 000 человек.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщила, что в Херсоне оккупанты заставляют учителей перейти на стандарты РФ.

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